Emergencias en Cartagena por falta de agua en el 50% de la ciudad

Foto archivo RCN Radio

La empresa Acuacar, que regula el suministro de agua en la ciudad de Cartagena, indicó que sólo hasta hoy se podrá restablecer el servicio que fue suspendido desde ayer en el 50% de la ciudad, debido a una serie de retrasos en los trabajos de reparación de las tuberías, como consecuencia del deterioro en toda la red.

Como consecuencia de esta suspensión unas 130 mil familias se han visto afectadas en sus actividades cotidianas como lavar, bañarse y cocinar, además de otras afectaciones por las altas temperaturas que superan, incluso, los 40 grados centígrados por estos días en la heroica.

“No hemos podido ir ni a misa, no podemos salir a hacer ninguna de nuestras actividades porque no hay agua y estas temperaturas que están tan altas, no se puede uno bañar, el fastidio; es impresionante que nos quedemos sin agua tanto tiempo”, dijo un habitante del sector la Providencia.

El centro histórico de Cartagena tampoco se salvó de la suspensión del agua y muchos de los establecimientos comerciales han cerrado sus puertas ante esta emergencia que también afecta a los miles de turistas que por estos días visitan la ciudad por la temporada vacacional de mitad de año.

“No nos dio tiempo de recoger, cuando vimos ya no había agua. Ni para cocinar, hacer aseo o llenar los tanques de la nevera para tomar agua. Esto es maluco”, dijo un comerciante de la zona histórica de Cartagena.

En los hoteles se está restringiendo el ingreso de más clientes debido a que los tanques de recolección y almacenamiento de agua ya no tienen líquido, mientras la ocupación hotelera es de un 90%, aproximadamente.

“Es difícil porque es la época en la que mejor nos va, pero no hay agua y quién se queda en un hotel donde no se puede duchar ni entrar al baño”, dijo el gerente de uno de los tradicionales hoteles del sector amurallado de la ciudad.

La Empresa de Acueducto (Acuacar) informó que el daño se presentó en una tubería central, a través de la cual se suministra agua cruda a las plantas de tratamiento.

Pese a que el otro 50% de Cartagena no ha sufrido cortes en el servicio, se reporta que hay varias zonas que han sufrido bajas presiones del líquido.