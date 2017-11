Empresarios proponen que más personas paguen impuestos y reducir pensiones e incapacidades médicas

Empresarios, foto: RCN Radio

El Consejo Gremial expuso a la opinión pública su agenda de propuestas económicas para que quien resulte elegido como presidente y gobierne el país durante el periodo 2018 – 2022, entre las que destaca un ajuste al régimen tributario, la reducción de la pensión de supervivencia y revisar los permisos por incapacidades médicas de los colombianos.

En un libro titulado “Agenda Empresarial 2018 – 2022”, inicialmente los empresarios manifestaron que es necesario que se obligue a más colombianos a tributar, es decir, que las personas que se ganen desde 2,5 salarios mínimos ya lo tengan que hacer. Hoy solo lo hacen las personas que se ganan más de 4,1 salarios mínimos.

Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial, sostuvo que “La idea es que entre más se tiene, no sólo se pague más, sino que también pague una mayor proporción de los colombianos (…) es necesario que no haya tantas exenciones, porque de lo contrario no tendremos cómo superar ese hueco fiscal”.

El Consejo Gremial también propuso crear una “lista de la vergüenza” en la que sean incluidos los evasores de impuestos, con el fin de crear un escarnio público y de esta forma obligarlos a que se pongan al día en esta materia y poder superar la falta de recursos por parte del Estado.

En otro de los puntos, y pese a que esta agremiación reconoce que es difícil que exista un consenso en lo que tiene que ver con un salario mínimo diferenciado por regiones, señalaron que es necesario un crecimiento de este sea más controlado y competitivo, el cual también tenga en cuenta las necesidades empresariales.

“Hay que hacer una reforma pensional y definir un pilar único de contribución, si el Estado quiere mantener un régimen público y privado, pues que lo haga, pero lo que no podemos tener es las divergencias entre uno y el otro, por eso se debe crear un espacio único de beneficios”, dijo Santiago Castro.

En materia de incapacidades médicas, el presidente del Consejo Gremial señaló que “hemos visto un incremento en el ausentismo laboral y es un tema que nos preocupa porque impacta la productividad de las empresas” y pidieron que el Ministerio del Trabajo “revise los permisos por incapacidades médicas de los colombianos, con excepción de las de maternidad”.

Estos empresarios recordaron que estas propuestas deberían ser evaluadas por quien llegue a la Presidencia de la República el próximo año y señalaron que desconocer esta realidad podría poner en peligro su industria, la cual aporta a la generación de más del 40% del PIB.