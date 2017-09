foto tomada de internet

José Saavedra, presidente de las Empresas Colombianas de Seguridad, ECOS, pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la intención de personas de nacionalidad cubana y venezolana de comprar empresas de seguridad privada con dineros que serían de las Farc.

“Han sido personas de nacionalidad colombiana, cubana y venezolana que se han acercado a hacer estas compras. Creemos que en Cuba el desarrollo no es de los mejores y en Venezuela han salido capitales que no se han centrado en la seguridad privada. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que investigue”.

Saavedra recalcó que pese a eso no descartan vincular a excombatientes de las Farc; eso sí, cuando el país tenga respaldo jurídico internacional.

“El gobierno debe sortear esta situación ya que el tratado de Ottawa dice que aquellos hombres que usaron armas están vetados para en su desmovilización las utilicen. Nosotros tendremos que abrirle la puerta a estas personas pero si hay un proceso de reinversión certero”.

Por su parte, el Exministro de Defensa y ahora candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, aseguró que es buena noticia la reconciliación con esa guerrilla pero no lo es la entrega de armas a armas que dedicaron su vida a la violencia. “Espero que no se incluyan a excombatientes, no es excluirlos pero sí garantizar la seguridad de los colombianos”.