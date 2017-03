En Bogotá cada día son abandonadas dos personas mayores de 60 años

Adultos mayores en Bogotá / Foto RCN Radio

Por Javier Jules

Durante el año 2016 alrededor de 700 adultos mayores fueron abandonados en Bogotá por sus familiares. Mientras las cifras siguen en aumento, la población en Colombia se está envejeciendo. Hoy se propone que haya cárcel para quien abandone a sus padres o abuelos.

Rubén Sarmiento perdió a su esposa en 2007. Fue en esa misma época, cuando tenía 75 años, en la que vio que sus hijos se quedaron con lo que había obtenido del trabajo de toda una vida.

Con engaños ellos vendieron los dos carros y un apartamento que figuraban a su nombre. En menos de seis meses, se quedó sin nada. “Yo quise echarme al Río Magdalena le cuento, de ver que la muerte de mi mujer fue el fracaso mío, pero no fui capaz“, señala.

Intentar quitarse la vida, era para Rubén, la forma de evitar el seguir sufriendo el inesperado trato de sus dos hijos. “No era un modelo de padre, pero nunca los traté mal; los ayudé y les di estudio“, agrega.

Incluso entre sus amigos, encontró asesorías legales para su situación, pero asegura que su sufrimiento no lo podía resolver un fallo judicial.

“El abogado que me estaba asesorando la cuestión de la pensión me dijo que los podía meter a la cárcel, y yo le dije que con eso no sacaba nada y que causaría el sufrimiento a mis nietos“, señala.

Hace un año, Rubén recibió una llamada en el hogar para personas mayores del Distrito, en donde terminó tras haber deambulado de un lado para otro totalmente abandonado. Uno de sus hijos le pidió perdón y él le respondió que no había nada que perdonar.

“Lo que hago yo es rezarle a Dios y le pido que no me vaya a dejar aguantar hambre ni a mis hijos ni a mis nietos ni a nadie; yo siempre tuve un corazón para servirle a la gente“, señala Rubén.

Cada día 2 personas mayores de 60 años son abandonadas a su suerte en Bogotá. María Consuelo Araujo, al frente de la Secretaría de Integración Social, asegura que falta conciencia y responsabilidad en el cuidado de los mayores.

“Tenemos 16 centros de protección, en donde se atienden más o menos 1800 personas y de las cuales son aproximadamente 680 o 700 que han sido abandonadas“, indica la funcionaria.

Por su parte, la hermana María de Jesús Álzate dirige el hogar San Pedro Claver en donde son atendidas personas mayores gracias a los recursos de la Beneficencia de Cundinamarca. Dice que la cifra de quienes aún esperan atención, desborda las capacidades institucionales.

“Que por favor nosotros los atendamos, que están sin dónde dormir, sin con qué comer, que de pronto tuvieron un hijo y está en el exterior que no tienen forma de comunicarse con él, yo creo que hay muchos ancianos en la calle, que no tienen quién vele por ellos“, afirma la religiosa.

Entre tanto, el concejal Roger Carrillo ha promovido en Bogotá la creación de un Instituto Distrital para la atención del adulto mayor. Sostiene que el abandono de un padre o de un abuelo, debe tener consecuencias legales.

“Así como se condena a los padres que abandonan a sus hijos, hay que también condenar a los hijos que abandonan a sus padres, muchos de ellos simplemente pendientes de los pocos recursos que dejan sus viejos pero no están pendientes de ellos“, puntualiza Carrillo.

Según el Dane, para el 2020 en Colombia habrá seis millones y medio de personas mayores, es decir, un 39,2 por ciento de crecimiento en esta población. Es probable entonces que casos de abandono como el de Rubén también aumenten.

Se estima que solo en Bogotá, la ciudad con el mayor índice de envejecimiento del país, los habitantes de calle serán en un par de años personas mayores. El 25 por ciento de esa población tendrá afectaciones mentales como consecuencia del abandono y el maltrato.