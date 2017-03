En lo corrido del año la SIC ha sancionado a 25 negocios por engaño a consumidores

Foto referencial de archivo particular

En los primeros meses de este año la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sancionado a más de 10 estaciones de gasolina y 15 establecimientos comerciales, entre ellos plazas de mercado y tiendas de barrio, por engañar a los consumidores.

Según reveló el delegado de reglamentos técnicos de la entidad, Alejandro Giraldo, las sanciones se han efectuado durante las más de 200 visitas que ha realizado este año la SuperIndustria a través de la campaña ‘un galón es un galón’ que busca que se entreguen las medidas justas a los usuarios, tanto en las estaciones de gasolina como en los supermercados.

“Hay estaciones de servicios que tienen surtidores muy viejos y no se entrega la medida exacta y en unas pocas actúan de mala fe y entregan volúmenes muy bajos al consumidor, igualmente pasa con las basculas de los supermercados”, dijo.

Igualmente Giraldo señaló que en los últimos años 250 estaciones de gasolina y 150 establecimientos comerciales han sido multadas por el mismo concepto, con más de 9 mil millones de pesos.

“Podemos decir que hoy el número de estaciones que incumple con las medidas es realmente bajo”, agregó.

El delegado de la SIC señaló que los consumidores normalmente no se quejan, por lo que la labor de la entidad es hacer operativos de control para verificar que se estén cumpliendo las normas.

“La gente normalmente no se queja porque no se fija si le están echando la cantidad de gasolina correcta o no o igual cuando van a las tiendas y plazas de mercado no se fijan si el producto tiene el peso que indica, por eso estamos con esta campaña de cuidarle el bolsillo al consumidor”, explicó el delegado.

Hoy la Superintendencia de Industria y Comercio estará inspeccionando las estaciones de gasolina en 17 ciudades a nivel nacional y cuatro localidades de Bogotá para garantizar que se esté entregando la cantidad adecuada de combustible a los consumidores.