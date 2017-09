En todos los partidos de Selección Colombia hubo desvío masivo de boletas para reventa

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, confirmó en entrevista con RCN Radio que en todos los partidos de la Selección Colombia para las eliminatorias, que se desarrollaron en Barrranquilla, hubo desvíos de boletas.

“Hemos recaudado pruebas que demuestran que en todos los partidos de las eliminatorias hubo un desvío masivo de boletas para reventa. Ya hay una indagación preliminar para determinar qué hay detrás de esa venta de boletas”, aseguró el superintendente Robledo. (Lea también: El negocio de la reventa de boletas en Colombia)

Dijo que la entidad continúa con la investigación sobre la desviación de boletas por parte de la empresa Ticketshop que cayeron en manos de los revendedores y que se dio a conocer para el partido de Colombia Vs Brasil, cuando cientos de usuarios denunciaron problemas para comprar las boletas que Ticketshop puso a la venta a través de la página.

Tras varias investigaciones la SIC determinó, que nunca estuvieron a la venta esas 6 mil boletas como lo aseguró la empresa. Y de allí se concluyó que hubo una desviación de boletas para la reventa que no se presentó únicamente en este partido sino en los ocho partidos que la selección ha jugado como local en Barranquilla. (Le puede interesar: Fue un error humano: Ticket Shop sobre engaño en boletas de partido Colombia – Brasil)

Ahora la SIC busca determinar el número de boletas que fueron desviadas en cada compromiso.

Una boleta vale normalmente 100 mil o 200 mil. Boletas para el partido contra Brasil costaban en reventa hasta diez veces eso: @Pfrobledo https://t.co/yhgvPrfY19 — RCN Radio (@rcnradio) September 12, 2017

Por esta situación, el superintendente Robledo señaló que le ha exigido a la Federación Colombiana de Fútbol que para el partido ante Paraguay, que se jugará el próximo 5 de octubre en Barranquilla ponga a la venta un mínimo de 30.148 boletas, a través de una página web del operador que la federación designe para tal efecto, por obvias razones ya no será Ticketshop. ¡No se deje engañar! boletas del partido Colombia Vs Paraguay aún no están a la venta

Robledo aseguró que se tomaron unas medidas especiales de vigilancia para evitar que en el partido contra Paraguay se presenten situaciones similares, por eso el nuevo operador le debe dar una clave a la Superintendencia para que ésta tenga un acceso directo y pueda vigilar la venta de esa boletería en tiempo real.

El superintendente informó que no se podrá vender más de cuatro boletas por persona para evitar el acaparamiento masivo de las mismas.

Dijo que aunque la reventa en menor grado es permitida en Colombia, lo que es ilegal es el acaparamiento masivo para la reventa, establecido en el estatuto del consumidor, y que tiene multas que van desde 10 mil a 75 mil millones de pesos.

Preguntado sobre si ya fue informado sobre cuál va a ser el operador dijo que la federación le dará a conocer el nombre mínimo en 48 horas y que éste, una vez nombrado, tendrá que dar a conocer con una antelación de 72 horas la venta a través de su pagina web. Hasta por $2 millones ofrecen boletas en reventa para partido Colombia – Brasil

El superintendente de Industria y Comercio señaló que confía en que en un par de semanas, ya se pueden hacer anuncios públicos frente a los presuntos responsables de dichas irregularidades.