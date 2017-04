“Encuentro de expresidente con Trump fue casual”, dice embajador Kevin Whitaker

Expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe / Foto Colprensa Raúl Arboleda

El embajador de los Estado Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, confirmó que el encuentro que sostuvieron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el mandatario de los EE.UU, Donald Trump, fue un encuentro casual y no planificado.

“En cuanto al encuentro con los expresidentes, ya se ha hablado de eso, eso no fue una reunión, fue un encuentro casual, no se había planificado y no fue una discusión a fondo”, aseguró el embajador Whitaker.

El embajador se abstuvo de dar más detalles porque ese tipo de temas solo se refiere la Casa Blanca.

“No tengo una declaración definitiva de ello porque en estos casos esas declaraciones solo salen de la Casa Blanca”, aseguró.

Según fuentes de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, un socio del Club donde se encontraba el presidente Donald Trump invitó a los exmandatarios colombianos a un encuentro social y los presentó con el presidente norteamericano, cruzando solo palabras de saludo y no hubo registros fotográficos.