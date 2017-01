Enérgica respuesta del uribismo contra Santos por tildarlos de mentirosos

El Centro Democrático arremetió contra el presidente Juan Manuel Santos quien durante la posesión del nuevo procurador general aseguró que la oposición ha venido haciendo “un sartal de acusaciones, mentiras y especulaciones” sobre su campaña política.

El senador Ernesto Macías afirmó que el presidente Juan Manuel Santos tiene rabo de paja al hacer estas afirmaciones, ya que algunas supuestas irregularidades aún no tienen respuesta.

“Uno no puedo jugar con candela cuando tiene rabo de paja. Santos es el presidente del gobierno más corrupto de la historia y hay cantidad de cosas que tiene que explicar. Por ejemplo, yo le he pedido que le cuente al país si su campaña recibió o no aportes de Odebrecht, que el señor gerente de su campaña, Roberto Prieto, le diga al país si eso es cierto o no”, sostuvo.

Y dijo: “Que le cuente al país el doctor Santos que hacía su hijo Martín reunido con el periodista Coronell ocho días después de que adjudicaron el Canal UNO”.

“Él sale a decirnos mentirosos y corruptos cuando él es el mentiroso y él es el que ha corrompido este país”, añadió enérgicamente el congresista.

Macías aseguró que Santos pregunta por los escándalos de Reficar y Bioenergy, cuando tiene en el Gobierno al ministro Mauricio Cárdenas, quien según él, es protagonista en estos dos casos.

Según el legislador fue en el actual gobierno en el que se adicionaron 702 millones de dólares para la construcción de la planta de Bioenergy, pese a que habían atrasos en la obra.