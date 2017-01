Enfrentamiento entre Farc y disidencias en Caquetá es una violación al cese el fuego: MinDefensa

Foto: RCN Radio

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se refirió al incidente ocurrido en la vereda Tailandia, del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde se registró un enfrentamiento armado entre miembros de las Farc y disidencias y que habría dejado dos personas muertas, al parecer, por no compartir los intereses del proceso de paz.

Según Villegas las Farc no son instrumento de cumplimento de la ley, por lo que el incidente está siendo investigado, el cuales calificado como una violación al cese el fuego.

“Lo que hemos pensado es que es una violacián al cese el fuego ya que su obligación es no disparar. La disidencia será perseguida por el Estado y no por las Farc, no permitiremos que las Farc se conviertan en aplicadores de la ley”, sostuvo el ministro.

Al respecto las Farc, por medio de un comunicado, aseguraron que los hechos se dieron tras un enfrentamiento con un comando de dicha guerrilla que recluta gente que está en contra de los acuerdos.

“Hubo un enfrentamiento entre unidades del Bloque Sur con un comando en cabeza de Alexander Mojoso, quien resolvió abandonar nuestras filas, pretextando no compartir la actual política de paz llevada a cabo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc”.

De igual forma indicaron que se trataría de solo un muerto y no dos como se había denunciado por los pobladores de la zona.

Se espera que el informe oficial sea entregado en las próximas hora por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, quien contará con detalles lo sucedido.