Entra en crisis la aprobación de la JEP

Por falta de quórum fue levantada la segunda sesión del último debate de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que alcanzó aprobar 21 artículos en bloque porque no tenían proposición ni controversia.

En total la Cámara de Representantes ha aprobado 53 artículos en este último debate de la Jurisdicción Especial.

Hernán Penagos, ponente de la JEP en Cámara afirmó que de no aprobarse todo el artículado el próximo lunes este proyecto de ley podría quedarse por falta de tiempo.

“Se iba a aprobar la votación de 100 artículos en bloque pero no había la votación calificada de mínimo 85 representantes”, indicó Penagos.

La subcomisión que trabajó hasta altas horas de la madrugada presentó el informe proponiendo que se debatieran los articulo más polémicos para el próximo lunes.

Presidente de Cámara suspende plenaria que discute último debate de la JEP

El presiente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, anunció que decidió levantar la plenaria que discute el último debate de la JEP por sentir que le iban a meter un gol en el artículo del régimen de inhabilidades para los magistrados de la jurisdicción especial para La Paz. (Lea acá: Cámara destraba debate de la JEP y aprueba primeros 32 artículos del proyecto)

“La subcomisión decidió anoche (Miércoles) meter nueve artículos álgidos de alta controversia en un bloque para que sean votados al tiempo en el que se encontraba el de inhabilidades de los magistrados de la jurisdicción Especial y eso no lo voy a permitir”, aseguró Lara.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que no hubo mala fe sino un error de digitación en el artículo, “el artículo 101 no trata de las inhabilidades de los magistrados de la JEP porque simplemente la ponencia no trae el régimen de inhabilidades, los artículos nuevos se tienen que discutir”, afirmó.

El ministro del Interior confía en que el lunes sea aprobado todo el articulado de la JEP para abrirle paso a la conciliación y luego pase a sanción del presidente de la República.