Entregaré las explicaciones que requieran las autoridades: presidente de la ANI, tras imputación de cargos por escándalo de Odebrecht

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestrutura (ANI), Luis Fernando Andrade, se pronunció luego de la decisión de las Fiscalía de imputarle cargos por interés indebido en la celebración de contratos.

Luis Fernando Andrade aseguró que, “recibí con tristeza la decisión de la Fiscalía de imputarme cargos por interés indebido en la celebración de contratos”

Andrade indicó que no ha hecho nada diferente a buscar el desarrollo de la infraestructura en los seis años que lleva en el cargo, “continuaré dando la información y todas las explicaciones que requieran las autoridades” anunció el funcionario.

En el caso particular de la adición del tramo Ocaña-Gamarra, se tomó un especial cuidado de hacerlo dentro del marco de la ley y en las mejores condiciones posibles para el Estado. Por eso tomo más de 2 años el proceso de adición y se elevó hasta el nivel del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)

La principal consideración para la adición fue el interés de ahorrarle recursos a la nación, aprovechando los excedentes que estaba generando el contrato de la Ruta del Sol 2.

Como siempre lo he hecho, continuaré dando toda la información y todas las explicaciones que requieran las autoridades.