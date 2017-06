Es clara la manifestación de una fuerza que no quiere la paz: alias ‘Gabino’

Foto AFP

En entrevista con la agencia de prensa Análisis Urbano, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como ‘Gabino’, máximo comandante del Eln, manifestó que la paz es una necesidad urgente para Colombia, “pero la paz con justicia social y cambios” y que no se pacte, según ellos, a cualquier precio.

“Estamos profundamente convencidos de que la salida para Colombia es la paz, pero la paz con justicia social. Nosotros encontramos que la paz que ellos ofrecen, que ofrece la oligarquía, es la paz que silencie los fusiles y que nadie les estorbe en sus planes extractivistas y en sus planes de entregar las riquezas y el país a los capitales foráneos, con esa paz nosotros no vamos. Entonces ahí esta la dificultad: ¿cuál paz?” manifiesta Gabino.

En un momento clave como el que atraviesa el diálogo de paz entre el Gobierno y la guerrilla del Eln, las declaraciones de su máximo comandante son un punto importante para comprender los avances y necesidades que se plantean desde cada uno de los voceros sentados en la mesa de negociación.

“Si es que la paz es un genérico que todo el mundo utiliza hoy en Colombia. Todos quieren la paz, Uribe quiere la paz, eso incluso ahoritica en la campaña a lo mejor acumule votos para algunos. Pero la paz que requiere Colombia necesita de unos cambios y de unas transformaciones que tienen que redistribuir las riquezas del país, que es una de las graves causas del conflicto”, añadió.

Según Gabino, en este momento tras las acusaciones mutuas de falta de voluntad para continuar en la mesa de negociación, es evidente la necesidad de estudiar las condiciones para llegar a un posible cese el fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln, un paso necesario para destrabar las negociaciones.

Para el Eln lo que esta sucediendo con el proceso de paz de la guerrilla de las Farc, muestra que el establecimiento colombiano no está cumpliendo los acuerdos, “pero no solamente no les están cumpliendo, sino que están asesinando guerrilleros que están en las zonas de tránsito, por lo menos eso deja grandes interrogantes y mucha gente le dice a uno: “mire lo que está pasando”.

Y recalcó que “entonces no es falta de voluntad, es una realidad objetiva que se palpa y que nos da en la cara cuando tratamos de entusiasmarnos por concretar cosas. Aún así nosotros lo seguimos haciendo, no vamos a renunciar, pero sí observamos a los compañeros y estamos alerta”.

La polarización del país también fue uno de los principales puntos de conversación a los que el máximo comandante del Eln hizo referencia, pues considera que una parte de la oligarquía no quiere continuar con los diálogos de paz.

“Nos preocupa que mientras las Farc toman la decisión, como fuerza, de entrar en un proceso de paz y el Eln también realiza un congreso y en ese congreso se decide iniciar una exploración en un proceso de paz, encontramos por el otro lado que la oligarquía esta fragmentada”, reiteró.

Además manifestó que “mientras una partecita de esa oligarquía, encabezada por Santos plantee el proceso de paz, otra fuerza importante de la extrema derecha encabezada por Uribe, descarte que eso deba darse así, en este momento se plantee que su propósito es volver añicos a los acuerdos con las Farc, ya incluso otra fuerza habló de cerrar la mesa de Quito si llegaba a ser Gobierno. Es clara la manifestación de una fuerza que no quiere la paz dentro de la misma oligarquía”.

El Ejército de Liberación Nacional manifiesta que para sacar adelante cualquier acuerdo de paz es necesario que las conversaciones se den de manera bilateral y que mientras eso no suceda no estarán dispuestos a ningún tipo de imposición por parte del Gobierno ni firmarán nada que sea unilateral.