Esimed descontará 10% de los salarios del personal médico

Jorge Enrique Enciso, presidente de Coalición de Sindicatos Médicos, advirtió que Esimed, la red prestadora de servicios de salud de Cafesalud, descontará el 10 por ciento del salario del personal médico para pagar las glosas que pudieran presentarse.

De acuerdo con Enciso, hasta el momento varios profesionales de la salud se han rehusado a firmar contrato debido a que cuando lo iban a hacer encontraron por sorpresa que este contaba con una nueva cláusula, que advierten es ilegal.

“Forma de pago: el contratante pagará al contratista dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura el 90% de su valor, el saldo estará sujeto a la auditoría respectiva que si no genera objeción alguna por parte de la EPS (glosa por falta de registro de evoluciones, interconsultas en el módulo respectivo, hojas de descripción quirúrgica, récord de anestesia entre otras), será cancelado en el siguiente período”, dice el contrato.

Enciso señaló además que “uno pudiera decir que definitivamente si usted no hace su trabajo pues no tienen porque pagárselo, usted pasa la factura y a los 30 días le dan esa anotación y no le pagan; pero acá ellos están quedándose con el 10% anticipado por si hay glosa”.

Considera el vocero de los trabajadores que se les están imponiendo cargas que son solamente de la EPS: “básicamente lo que están haciendo es trasladarnos el riesgo que está corriendo las EPS, que es el asegurador, a nosotros directamente como trabajadores y no es para nada desconocida la situación que vive Cafesalud y las empresas del grupo Saludcoop”, apuntó.

Al respecto la Superintendencia de Salud sostuvo que el derecho de petición que fue enviado por los profesionales de la salud está siendo revisado contra la norma por la delegada para la Supervisión Institucional.