Estalla disputa dentro de la U por precandidaturas presidenciales

Fotos prensa Partido de la U

Miembros del partido han mostrado su malestar frente al proceso de las precandidaturas presidenciales de la U, luego de que Juan Carlos Pinzón desmintiera la versión que en su momento dio el congresista Jhon Jairo Cárdenas sobre el anuncio de su precandidatura.

Al ser consultados algunos miembros del directorio nacional de la colectividad aseguraron que fijar una fecha para la inscripción o manifestación de precandidatos presidenciales en el partido, se trató de un “capricho” del Senador y Copresidente de esta colectividad, Armando Bennedetti.

Tras la confusión que se presentó en las últimas horas por la supuesta manifestación del ex embajador, Juan Carlos Pínzón, de ser precandidato presidencial por el partido de la U a través del representante a la cámara, Jhon Jairo Cárdenas, quien aseguró a este medio “Pinzón quien ya ha venido al país con el animo de empezar a consolidar su candidatura, me pidió que trasmitiera al Partido de la U esa decisión de ser precandidato por la U“; Pinzón desmintió a través de su cuenta en twitter dicha versión e indicó

“Me disgusta la politiquería y las bufonadas. No es cierto que me haya inscrito como candidato por ningún partido. Tan simple y tan claro”.

Lo cierto es que la ‘presión’ para quien estuviera interesado en ser pre candidato por el Partido de la U, fue idea del senador Armando Bennedetti, quien desde hace algunas semanas advirtió que antes del 1 de Junio deberían expresarlo con el fin de tener claro quienes serían los precandidatos.

Sin embargo, el asunto solo lo acató el senador, Roy Barreras, quien ya había manifestado públicamente su intención de ser el candidato de la U a 2018,asunto que ratificó a través de una carta enviada a la colectividad el pasado jueves 1 de junio.

Este medio consultó al interior del directorio nacional del partido, si esta “advertencia” habían tenido consenso, hecho que fue negado por varios de los miembros de la colectividad.

El senador Manuel Enriquez Rosero expresó “Creo que Bennedetti fue el que dijo eso, pero realmente no hubo reunión de dirección, ni hubo reunión de bancada para definir esos temas, él puso esa fecha de manera caprichosa pero como para saber quien va y quien no va”.

El presidente del Congreso y también copresidente de la colectividad, Mauricio Lizcano, dijo “eso es una fecha caprichosa que se inventó Benedetti, para manipular el proceso y ademas, no solo eso, sino que Jhon Jairo Cárdenas, fue el representante a la cámara de Roy Barreras entonces yo me imagino que fue yo con yo, Barreras no solo se inscribió él, sino que también mandó a inscribir a Pinzón”.

El representante y copresidente Berner Zambrano expresó “tuvimos una conversación informal con Benedetti sobre este tema, pero no se trató de algo oficial del partido”.

El representante Elbert Díaz manifestó “el tema se conversó pero no se definió nada, muchos no estuvieron de acuerdo con esa idea”.

Bendetti y Roy Barreras respondieron a Lizcano

Consultamos al senador Roy Barreras con el fin de confrontar la versión dada a este medio por el congresista Mauricio Lizcano, al respecto Barreras indicó “la verdad me sorprendió conocer que el representante Cárdenas fuese el “portavoz” de Pinzón; pues fue mi formula al congreso, sin embargo ya me había dado luces de su apoyo a la candidatura del ex embajador. Veo con extrañeza que Pinzón lo haya desmentido”.

El senador Barreras, ademas, defendió la postura del Senador Benedetti al fijar una fecha e indicó que tiene sentido teniendo en cuenta que en este mes de junio el partido esta aportas de renovar su dirección.

También consultamos al Senador Benedetti, pero prefirió no pronunciarse al respecto. Sin embargo, Bendetti aclaró a Lizcano a través de twitter “Lizcano, nadie ha hablado de inscripciones, se habló de manifestar públicamente la intención ¿Por qué su esencia es siempre la mentira?”.

Lo cierto es que pese a que por ahora Roy Barreras es el precandidato de la U oficialmente , la puerta para Pinzón no esta cerrada y según pudo establecer este medio, el ex embajador si se comunicó con varios congresistas vía telefónica el pasado 31 de mayo, para expresar su animo de iniciar un recorrido por el país en el mes de Julio para consolidar consensos con distintos sectores.

Al parecer todo se trató de una forma de evitar el desgaste que seguramente va a tener el senador Roy Barreras al “lanzarse al agua”, con una precandidatura de la colectividad sin contrincantes y será en un encuentro que ya se teje entre los copresidentes del partido, acompañados de Pinzón, Barreras e incluso el presidente Santos, cuando se defina el camino de la U, que hasta hora es bastante incierto.