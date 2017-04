Estalla polémica por posible asistencia de jefes de Farc y ELN a foro en el Congreso

Jefe de la delegación de las Farc en La Habana, Iván Marquez / Foto AFP

Los jefes de las Farc y del ELN, alias Iván Márquez y Pablo Beltrán, fueron invitados a participar en un foro sobre paz que se llevará a cabo este sábado en el Congreso de la República.

Sólo la invitación ha causado polémica en los sectores políticos de la oposición, que no ven con buenos ojos que estos guerrilleros ingresen al Capitolio Nacional cuando no se han desmovilizado y no han entregado las armas.

El senador uribista Jaime Amín sostuvo que esto hace parte de la violación a las instituciones que se permite desde el Gobierno Nacional.

“Este es un Congreso absolutamente obsecuente de las órdenes que se imparten desde la Casa de Nariño y de los caprichos de los jefes guerrilleros”, señaló.

Y dijo: “Es lamentable que el órgano legislativo no se haya puesto a la altura de un papel crítico que debe jugar en un proceso de paz y solamente le esté haciendo el juego a los criminales”.

Las directivas del Congreso emitieron un comunicado confirmando la realización de este evento y la invitación a los líderes guerrilleros, pero señalaron que se trata de un foro organizado por la Comisión de Paz y varias organizaciones sociales, y no de manera directa por la corporación.