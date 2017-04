Estamos ante una situación de negación de justicia: José Miguel Vivanco sobre los falsos positivos

José Miguel Vivanco, Director de HRW / Foto: AFP

El director de la ONG Human Right’s Watch, José Miguel Vivanco, criticó la situación que viven los doce militares señalados de haber participado en los “falsos positivos” de Soacha después de que el juez que debía juzgarlos se declarara impedido porque considera que ese caso debe remitirse a la Jurisdicción Especial para la Paz.

En diálogo con Voces RCN, Vivanco aseguró que “estamos en una situación virtual de negación de justicia, resulta que un juez penal colombiano declara no tener competencia para investigar nada menos que las ejecuciones de Soacha a 12 miembros del Ejército, de imputarlos, porque esa es materia que le corresponde, según él, a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Además, recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz “aún no existe, no cuenta ni siquiera con un juez, con un magistrado. Tendrá que legislarse sobre la materia, no cuenta con infraestructura, con personal, con presupuesto, con jueces, yo le diría que hasta ahora es una promesa, una idea, pero no tiene ningún asidero”.

Vivanco calificó como una “aberración jurídica” el hecho de que “un juez intente lavarse las manos y deje a las madres de Soacha indefensas”.

Finalmente aseguró que no puede sentar un precedente para que “los jueces decidan simplemente paralizar las investigaciones, detener las investigaciones porque se les ha anunciado que eventualmente se va a crear una Jurisdicción Especial para la Paz”, además dijo que espera que “la Fiscalía, en cabeza del doctor Néstor Humberto Martínez, reaccione e interponga los recursos necesarios ante las instancias que correspondan”, y de esta manera le devuelva la responsabilidad al juez penal y así evitar que intervenga la Corte Penal Internacional.