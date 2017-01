Durante este fin de semana han sido sancionados más de mil conductores

Las autoridades de tránsito y transporte revelaron que en lo corrido de este fin de semana, han sido sancionados 1.103 conductores por infracciones en carretera, 179 de ellos motociclistas, 53 por adelantar en zona prohibida y 49 por transporte pirata.

Así mismo, se han practicado 1.223 pruebas de embriaguez que dejaron la sanción de 77 conductores ebrios.

Igualmente, la Policía de Tránsito y Transporte reveló que la movilización de vehículos a nivel nacional ha sido de 1.020.202 saliendo de Bogotá 109.001 mientras que ingresaron 66.387.

En términos de accidentalidad, los siniestros bajaron un 79 % pasando de 101 el año anterior a 22 este año; no obstante, es lamentable que 3 personas hayan muerto (el año pasado fueron 16) es decir hubo una disminución del 81 % en muertos. En cuanto a heridos se han presentado 29 casos.

Las autoridades hicieron varias recomendaciones a los viajeros para que lleguen sanos y salvos a sus destinos, el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, recomendó a los conductores descansar bien antes de emprender el viaje para evitar los micro sueños, “hacer pausas activas en los trayectos largos, no consumir alimentos en grandes cantidades porque eso produce micro sueños una de las grandes causas de accidentes y muertos en las vías”.

Otra de las recomendaciones es revisar bien el vehículo antes de salir, tener la revisión técnico mecánica al día, verificar el estado de las vías marcando al #767, no consumir licor si va a conducir, no usar el celular mientras va conduciendo y no adelantar en curva o línea amarilla.