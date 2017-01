Estoy seguro que no he sido mencionado en caso Odebrecht: representante Alfredo Cuello

Ruta del Sol II / Foto Colprensa - MinTransporte

El representante Alfredo Cuello Baute aseguró en RCN Radio que aunque su nombre ha aparecido en una supuesta declaración del director de la constructora Odebrecht en Colombia, Eleubardo Martorelli, está seguro que dicha mención no tiene que ver con el escándalo de los sobornos.

“Si en la audiencia aparece mi nombre mencionado es en otro contexto, como por ejemplo que yo presidí la Comisión de Transporte el primer año o que hice algún debate a la ANI, eso son situaciones distintas a que me señalen por un escándalo con personas que ni conozco”, expresó el representante.

Expresó que espera que le aclaren quién fue y en qué contexto se mencionó su nombre en la audiencia ya que “tengo la absoluta seguridad que ese señor (Martorelli) no ha mencionado mi nombre porque no me conoce y sé que el señor Otto Bula tampoco”.

En cuanto a su supuesta vinculación con las adiciones a los contratos de la Ruta del Sol 2, Cuello insistió que no conoce a algún funcionario de Odebrecht “ni las instalaciones, ni he coincidido en ningún contexto con sus funcionarios”.

De igual forma reconoció que el saber que su nombre se está viendo involucrado en este escándalo “me intranquilizó”, por lo que “me puse a buscar fotos del señor para saber quién es y de quién se trata ya que nunca hemos coincidido con él en ninguna circunstancia y nunca he visto al señor Bula”.

Insistió que nunca se ha referido a los temas cuestionados de la Ruta del Sol “ni pública ni privadamente”.

“Entiendo que el señor Bula mencionó que podía conseguir algunos debates de control político que, en mi caso, jamás he mencionado en el Congreso ni en instalaciones de la ANI algo relacionado con alguno de los tres tramos de la Ruta del Sol”, djo.

Sobre la mención que se hace de él a propósito de una adjudicación para la vía Gamarra-Ocaña, el representante dijo que conoce la vía pero que ésta no fue adjudicada.

“Todos la conocen porque hace parte de la Ruta del Sol 2, es un tramo anexo a la ruta en la que al Congreso en ninguna circunstancia se le preguntó sobre la inclusión de ese tramo en esa ruta”, aseguró.

Agregó que “no entiendo por qué aparece el nombre de un congresista sobre un tema de una licitación que se hizo hace 7 u 8 años en el Ministerio de Transporte y termina siendo adicionada en un trámite que no pasa por el Congreso en ninguna etapa”.