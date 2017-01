Exdirectivos del Fondo Premium piden perdón a inversionistas antes de ser condenados

Juan Carlos Ortíz, exdirectivo del Fondo Premium / Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

Los exdirectivos del Fondo Premium Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramilla pidieron perdón por la quiebra de la entidad y aseguraron durante la última audiencia de juicio que han prestado toda la colaboración a las autoridades y que han entregado todo lo que poseían para reparar los daños causados.

En ese sentido, Tomás Jaramillo indicó que “nuestra colaboración comenzó al mes siguiente de la cesación de pagos del Fondo y a lo largo de esto, un poco más de tres años, he venido entregando toda la información requerida al igual que mi patrimonio“.

“Este hecho derivó en un principio de oportunidad que eventualmente fue cancelado, pero aún así mi colaboración nunca ha sido suspendida y sigo colaborando, porque para mí en este caso financiero la reparación de las víctimas es absolutamente vital“, manifestó Jaramillo.

De la misma forma, expresó que está velando porque los activos que fueron entregados a la Supeintendencia se les dé el mejor manejo y sean vendidos al mejor precio para pagarle a todas las víctimas.

“Es por ello que ofrezco disculpas por las molestias ocasionadas y como siempre lo dije en mi tesis durante los últimos tres años, están los activos suficientes para pagar la totalidad de las reclamaciones aceptadas“, dijo. (Lea también: En marzo se conocerá condena a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por quiebra del Fondo Premium)

Posteriormente, Juan Carlos Ortiz, otro de los empresarios procesado, señaló que “mis bienes fueron intervenidos desde un principio, yo he hecho aportes voluntarios por sumas muy grandes, además siempre fui partidario de la democratización del club Los Millonarios, el agente interventor me sugirió entregar mis acciones y las de mi familia en Millonarios para no afectar el club en este proceso en enero de 2013“.

“Se entregaron las acciones que yo tenía en el Fondo de Curaçao voluntariamente al interventor para que tuviera el control de esa entidad financiera“, indicó.

Según Ortíz, su colaboración ha sido por 29 mil millones de pesos y “siempre he puesto la cara, voy a continuar respondiendo y pido excusas para todos los inversionistas del Fondo Premium, quienes finalmente van a ser resarcidos en su patrimonio“, aseguró.

Finalmente, Ricardo Martínez, exempleado del Fondo Premium, relató cómo resultó envuelto en este escándalo: “cuando yo llego a trabajar al Fondo en 2008, las empresas ya estaban creadas y yo llego a cumplir con unas

responsabilidades por las cuales estoy asumiendo mi responsabilidad como representante legal de algunas de esas empresas de las que hacia parte“.

“Pero no soy creador de ninguna de ellas y en la manipulación de especies no se nombró a mi persona“, aclaró y agregó que está respondiendo con los bienes que le intervinieron y que fueron valorados en 174 millones de pesos.

“Acá pongo la cara y estoy ante la justicia para que se dé eso, justicia y una pena justa. Reitero mis excusas a los inversionistas del Fondo y espero que sean resarcidos en su totalidad“, puntualizó.