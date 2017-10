Exfiscal Gustavo Moreno “ha venido haciendo afirmaciones falsas”: magistrado Gustavo Malo

Foto: Noticias RCN

En entrevista exclusiva con RCN Radio y Noticias RCN el magistrado Gustavo Malo dijo que el exfiscal Luis Gustavo Moreno “es un mentiroso calificado”.

“Este señor, una persona que ha venido haciendo afirmaciones totalmente falsas y contradictorias”, señaló.

Además de negar que haya tenido reuniones privadas con Moreno, el magistrado Malo negó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, le haya insinuado o sugerido dineros a cambio de su intervención en los casos que adelantaba en su despacho.

“Nunca jamás, ocurrió ese hecho, ni de parte de Ricaurte, ni tampoco del señor Moreno con quien nunca, reitero, he mantenido trato o relación … jamás en privado he tenido ninguna conversación con él, ni trato ni relación alguna, sólo lo he visto en dos o tres ocasiones en actos sociales, cumpleaños del doctor Ricaurte”, agregó Malo.

En la entrevista, el magistrado Gustavo Malo reconoció que el caso en contra del senador Mussa Besaile sí ha tenido demoras, ya que se inició en el año 2007 pero cuando llegó a su despacho hace tres años, se surtieron los trámites correspondientes en los tiempos normales.

“Este es un caso que ciertamente tuvo demoras por el tiempo que lleva pero una vez llegado a mi despacho este caso fue estudiado, se ordenaron las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”, puntualizó.