Exfuncionaria que denunció a fiscal capturado por nexos con Otto Bula pedirá protección

La exdirectora de Asuntos Constitucionales de la Fiscalía Caterina Heyck señaló que siente temor por su seguridad tras las denuncias que realizó en su momento, por actuaciones irregulares en procesos de extinción de dominio, contra el hoy capturado fiscal Rodrigo Aldana, investigado por nexos con el excongresista Otto Bula.

El fiscal Aldana fue judicializado señalado de beneficiar a Otto Bula – implicado en el escándalo de Odebrecht- en varios procesos que se seguían en su contra por delitos como lavado de activos y extinción de dominio.

La exasesora del entonces fiscal Eduardo Montealegre pidió en 2015 investigar el inusitado interés que presentaba el fiscal Aldana en los procesos que conoció como investigador de extinción de dominio, donde aparecían implicados narcos y hasta jefes de bandas criminales.

“No le puedo negar que estar fuera de la entidad y no tener protección oficial me genera inquietud, obviamente, lo que estoy aquí afirmando y diciendo me significa una preocupación en materia de seguridad”, dijo la exfiscal Heyck.

La exfiscal añadió: “Yo tuve después que afrontar un proceso penal en mi contra porque Aldana me denunció por injuria y calumnia y en la audiencia de conciliación que hubo Aldana decía que él retiraba la denuncia si yo retiraba la mía y yo le expresé que no estaba en disposición de incumplir mis funciones”.

La exfiscal Heyck actualmente es magistrada auxiliar del Consejo de Estado y fue ternada recientemente para la Defensoría del Pueblo.