Exministro Henao desmintió millonarios costos en rendición de cuentas de Vargas Lleras

El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le salió al paso a las críticas que recibió el acto de rendición de cuentas del vicepresidente Germán Vargas Lleras y manifestó que todos los dineros usados están debidamente soportados, al igual que desmintió el pago de transporte a los asistentes al evento.

Henao, uno de los organizadores de la rendición de cuentas del vicepresidente Germán Vargas Lleras, aseguró que la organización y logística del evento tuvo un costo de entre 120 y 150 millones de pesos y fue financiado por el Fondo Nacional del Ahorro y otras entidades del Estado. (Lea aquí: No he tomado una decisión definitiva sobre si aspirar o no a las presidenciales: Vargas Lleras)

El exministro Henao le restó importancia a que la transmisión de la rendición de cuentas del vicepresidente Vargas Lleras haya sido retransmitida por todos los canales regionales y señaló que “eso no tuvo ningún costo, no le veo nada de raro a que haya sido transmitido por canales regionales, también medios privados como Cablenoticias transmitieron una gran parte del evento”.

Luis Felipe Henao disipó varias dudas que se tenían durante la realización del evento como una posible intervención del fiscal, Néstor Humberto Martínez, en el acto y la financiación de transporte para los asistentes.

“No es cierto que en la programación del evento estaba una intervención del fiscal Néstor Humberto Martínez, tampoco es cierto que haya habido una obligatoriedad para que los funcionarios del Ministerio de Transporte asistieran, de 5000 funcionarios que tiene el Ministerio, fueron unos 300”, afirmó.

Según el exministro, la renuncia del vicepresidente es una decisión que se tomó atendiendo a la Ley de Equilibrio de Poderes para no quedar inhabilitado por si decide ser candidato presidencial.

“Este miércoles hacia las 5 de la tarde va a presentar la renuncia (Germán Vargas Lleras) en el Congreso de la República y este tiene 3 días para aceptarla”, puntualizó.