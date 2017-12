Exnegociadores del ELN entregaron a Santos balance de las negociaciones en Quito. 

Foto: Colprensa

Luego de que se conociera que el equipo negociador con el ELN será renovado en su totalidad tras la renuncia de Juan Camilo Restrepo, este jueves los miembros de este equipo presentaron un balance de lo corrido de las conversaciones con el grupo guerrillero y dejaron la vía libre para que el primer mandatario nombre a una nueva delegación.

Juan Camilo Restrepo expresó que en términos generales se logró entregar al primer mandatario un informe pormenorizado de lo logrado y lo pendiente en los dialogos con esta guerrilla resaltando un buen balance del cese al fuego.

“Recapitulamos como en el cese al fuego no solo no ha habido enfrentamientos sino que cosas muy importantes a las que se a comprometido el ELN como no atacar la infraestructura y los oleductos se ha cumplido bastante bien en estos tres meses”