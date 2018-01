Expresidente Gaviria pide al Gobierno “no meterle mano a las elecciones”

El jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, volvió a cuestionar que el Gobierno esté quitando y entregando puestos en esta época para, supuéstamente, influir en los resultados de las elecciones.

Gaviria pidió neutralidad mientras pasan los comicios porque, según él, para nadie es un secreto el respaldo que tiene Germán Vargas Lleras de parte del Gobierno. (Lea aquí: César Gaviria no es el jefe del ‘Gavirismo’ sino del Liberalismo: Cristo)

“Germán Vargas pues tiene buena parte del Gobierno y la mayoría de las instituciones a pesar de que se fue un ministro, pero esa no es la discusión”, indicó Gaviria.

Agregó que “la discusión es que recientemente y antes de que empezara la ley de garantías, han estado dedicados a nombrar, a destituir, a trasladar gente y eso crea muchas dificultades y no ha sido posible convencerlos de que no lo hagan. No nombren, no se metan con eso, dejen los nombramientos para después de las elecciones”.

Gaviria también asegura que no le pareció coherente la posición de Sergio Fajardo, quien rechazó una alianza con Humberto de la Calle por pertenecer al Partido Liberal.

“Fajardo tomó una decisión que a nosotros nos parece un poco extraña y es que le dijo a De la Calle que sí quería hacer un acuerdo con él, pero sin la participación de los liberales y esa es una decisión que él tomó y nos tocó ponerlo a un lado porque qué hacemos”, manifestó.

Dijo que hubiera sido mucho mejor hacer una consulta y no resultar tan divididos antes de la primera vuelta presidencial.