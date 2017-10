Expresidente de la ANI dice tener miedo a que escándalo Odebrecht lo lleve a la cárcel

Luis Fernando Andrade ante la Fiscalía por el caso de Odebrecht. // Foto: Colprensa - Juan Páez de diciembre de 2016

El expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, confesó que tiene miedo de cómo se desarrollará el proceso penal en su contra por el escándalo de Odebrecht y que éste termine por llevarlo a la cárcel.

Así lo manifestó tras cuatro horas de audiencia en la que la Procuraduría y las víctimas del proceso penal pidieron que fuera detenido en centro penitenciario.

“Yo he venido a todas las instancias a las que me han llamado, y lo seguiré haciendo, debo decirle que tengo miedo porque se me están imputando unos cargos que no tienen sentido y se está pidiendo que vaya a la cárcel preventivamente. Obviamente tengo miedo, pero estoy compareciendo y estoy haciendo mi deber, que es explicarle a la juez cómo se tomaron estas decisiones y por qué hay una gran equivocación en todo esto”, aseguró Andrade.

Luego de decretarse una suspensión de la audiencia por parte de la juez, hasta el próximo 04 de octubre, Luis Fernando Andrade explicó en audiencia pública cómo se aprobaron los contratos para el tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II y los contratos de navegabilidad por el río Magdalena con Navelena.

“Hice una exposición de cómo básicamente se tomaron esas decisiones, yo creo que quedó muy claro que siempre se actuó en el interés general, lo que se buscó fue ahorrarle recursos al Estado, se ahorraron billones de pesos al hacer la adición de un proyecto independiente y se aclararon algunos malentendidos”, indicó.

En ese sentido, Andrade aclaró que “por ejemplo se hablaba de pago de reclamaciones de Ruta del Sol, pero nunca hubo un pago de reclamaciones a Ruta del Sol; se hablaba del cierre financiero de Navelena y de hecho no hubo cierre financiero, lo que hubo allí fue una caducidad del contrato que evitara sanciones económicas”.

Para el exdirector de la ANI, el proyecto de la Ruta del Sol II generó ingresos importantes al Estado colombiano y no se explica el por qué le interesaba tanto a los contratistas de la obra que se pagaran las reclamaciones que hacía el concesionario.

“En el caso de la Ruta del Sol se dieron reclamaciones por un billón de pesos, que la ANI no aceptó y nunca pagó. Obviamente la concesionaria (Ruta del Sol S.A.S.) tenía un gran interés en que ese billón de pesos se pagara”, aseguró Andrade.

Como parte de las explicaciones, Luis Fernando Andrade señaló cómo la oficina de abogados del actual fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, emitió un concepto jurídico favorable sobre el proyecto de la Ruta del Sol II.

“El hecho de que la oficina de abogados del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, haya conceptualizado positivamente para la Ruta del Sol y luego haya avalado el contrato en la reunión del CONPES nos dio a nosotros la seguridad de que estábamos haciendo lo correcto”, argumentó.

Finalmente Andrade dijo que “lo que está ocurriendo es un mal entendimiento de los hechos por parte de la Fiscalía. Estos son contratos complejos, situaciones complejas y, desafortunadamente, no han podido entender cómo funcionan estos contratos y entonces lo que hicimos fue simplemente explicarle a la juez, con bastantes detalles, cómo se tomaron estas decisiones”.