Expresidentes Uribe y Pastrana agitan la polémica por caso Odebrecht

Expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe / Fotos de AFP

Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana también se han pronunciado frente a la polémica desatada por el escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrecht.

Frente a este tema y las recientes capturas el senador Uribe expresó que la hoja de vida de Gabriel García tenía todos los méritos profesionales para ser nombrado como viceministro de Transporte.

El pronunciamiento de Uribe Vélez se dio en respuesta a una columna del director de El Espectador, Fidel Cano, en la que asegura que no se debería tener “tanta prisa para despojarse de responsabilidad. Y no sólo la obvia que le cabe a la cabeza de un Gobierno por no asegurarse de nombrar a las mejores personas en los cargos”.

Sobre esto el senador aseguró a través de un comunicado que para evitar el “clientelismo” en su momento se buscó a la persona con las mejores calidades, para ocupar el cargo en la ciudad de Cartagena, motivo por el cual la exdirectora de la Cámara de Comercio de Cartagena, Silvana Giaimo, dio una recomendación del señor García Morales.

“La hoja de vida de Gabriel García Morales tenía todos los méritos profesionales para ser nombrado como viceministro de Transporte: economista de la Universidad de los Andes y Master en Transporte, Infraestructura y Logística de la Universidad George Masón de EEUU”, manifestó el expresidente.

El senador del Centro Democrático además reiteró que el exviceministro García traicionó a su gobierno y a todos quienes confiaron en él para ese cargo.

“Gabriel García traicionó la confianza de mi Gobierno, del ministro Andrés Uriel Gallego, de todos aquellos que conocían de sus virtudes profesionales y académicas y de mi persona. En mi larga vida pública, he manejado los recursos del Estado con pulcritud y austeridad”, aseguró Uribe.

Finalmente Uribe insistió en que espera que se dé con todos los responsables implicados en estos casos de soborno de Odebrecht.

Previamente el expresidente Andrés Pastrana le pidió al presidente, Juan Manuel Santos, que cancele todos los contratos que hay en el país actualmente con la multinacional Odebrecht.

A través de su cuenta de twitter, Pastrana calificó como inmoral que se investiguen unas conductas de esa compañía extranjera y otras se premien.

Presidente @JuanManSantos: cancele todos los contratos de Oderbrecht. Es inmoral investigarlo en unos para premiarlo con otros. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) 15 de enero de 2017

El mensaje de Pastrana se une al rechazo por parte de otras colectividades como el Centro Democrático a través del senador Álvaro Uribe, quien mostró su repudio por la presunta participación del exviceministro de Transporte Gabriel García en el escándalo del pago de sobornos de esa constructora brasileña.