Exreina Vanessa Mendoza acusa de racista a mesa directiva de la Cámara

Foto Instagram @vanessamendozab

La exreina de Colombia Vanesa Mendoza acusó de racista a la mesa directiva de la Cámara de Representantes por no posesionarla como representante por las comunidades afro, luego que una resolución del Consejo Nacional Electoral así lo ordenara.

Vanesa Mendoza indicó que no entiende cómo la dirección de la Cámara sí posesionó al representante de los indígenas del Guania la semana pasada, teniendo en cuenta que la Comisión de Acreditación había dado en una misma resolución el aval a ambos representantes por la circunscripciones especiales indígenas y afros.

Mendoza aseguró que este acto es también discriminación de género, “un asesor jurídico de aquí de la Presidencia la Cámara, el doctor Carlos Merchán me informó que no me van a posesionar, no me da más razones, simplemente me informó que no me van a posesionar”.

“Eso me parece indignante, me parece que es discriminatorio y además racista porque todos los documentos están en regla y aún así no lo han hecho con el agravante que había un representante del Guainia, donde estamos en la misma acreditación y a él lo posicionaron el pasado jueves y yo sigo esperando”, afirmó Vanesa Mendoza.

Dice la representante de las comunidades afro en Colombia, que mientras se están votando leyes trascendentales para el país, las zonas apartadas rivereñas de los ríos y los consejos comunitarios, aún siguen sin representación.