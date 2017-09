Exsenador Manzur anunció que no se acogerá a la JEP

Foto Colprensa

El exsenador Julio Manzur, quien afronta un proceso penal por el escándalo de parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, anunció que no se va a acoger a la Justicia Especial para la Paz.

El excongresista manifestó que confía en el proceso que se adelanta por parte de la Corte Suprema y que espera que se defina su caso en particular.

“Yo nunca he pensado en irme a la Justicia Especial para la Paz, muchas personas me han dicho que mi caso se puede elevar ante esa justicia pero yo confío en la Corte Suprema y no tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar”, sostuvo.

Cabe recordar que a mediados de 2017 la Corte ordenó la libertad del exsenador Manzur por el delito de concierto para delinquir por supuestamente promocionar grupos armados ilegales.