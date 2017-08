Exsenador Manzur dice que su detención se debió a “elementos oscuros”

El exsenador Julio Manzur, quien apareció mencionado en la declaración que entregó el senador Musa Besaile como aparente víctima de exigencias de dinero del abogado Luis Gustavo Moreno, reconoció que sí fue contactado por el jurista.

Sin embargo, en diálogo con Voces RCN, explicó que no aceptó la propuesta de defensa de Moreno, quien contactó a alguien allegado al excongresista cordobés que tiene abierta una investigación por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. (Lea más en: Musa Besaile dice que pagó $2 mil millones de $6 mil que le exigió el exfiscal Moreno)

“Con el exfiscal Moreno no hubo una conversación que te permita interpretar o malinterpretar unos hechos que no ocurrieron. No aceptamos la propuesta”, puntualizó Manzur.

Insistió en que no conoció al abogado Moreno y que vino a conocer de él con posterioridad a su captura. (Lea aquí: Declaraciones de abogado Lyons habrían salpicado al expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte)

“Posteriormente a mi detención apareció el doctor Moreno, conversó con esa persona allegada a mí, pero jamás pronunciaron nombres de magistrados o exmagistrados o de personas relacionadas con Moreno, sin embargo, los comentarios en la plaza pública, en el medio jurídico, eran bastante vibrantes en el sentido de que se conocían las relaciones muy cercanas del señor Moreno con personas influyentes del país”, sostuvo.

Agregó que Moreno no alcanzó a desplegar su propuesta de defensa porque “la persona que fue ya no iba interesada en negociar porque llevaba un mensaje claro que NO; es como si te ofrecen un producto, dices no me interesa y por eso no hubo ni contaminación, ni comunicación, ni respuesta”.

No obstante, Manzur calificó de “algo muy oscuro” su proceso y detención.

“Hay un tramado mucho más profundo que me gustaría analizarlo con mi abogado, porque son solo sospechas supremamente graves, que mi detención se debió no a pruebas fehacientes, sino a otros elementos oscuros que causan tristeza en el corazón de los colombianos”, puntualizó.

