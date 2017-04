Extorsión y secuestros de motos, un delito que toma fuerza en Bogotá

Foto: Colprensa

Kennedy, Bosa y Engativá son las localidades donde más se roban motos en Bogotá. Los días preferidos por las bandas delincuenciales para cometer los hurtos son Martes y miércoles.

¿Pero a dónde van las motos que se roban en la capital del país?

Según el reporte de las autoridades muchas son desvalijadas y vendidas por partes, otras tantas secuestradas y utilizadas por personas inescrupulosas para extorsionar a sus dueños.

RCN Radio estuvo en el lugar a donde llegan las motos que son robadas en la ciudad y a donde van las victimas a negociar por el rescate; antes de denunciar ante las autoridades competentes.

Las bodegas donde se guardan las motocicletas están ubicadas en el centro de la ciudad, en calle 15 con carrera 16 o 17; son lugares clandestinos a los que no llega cualquiera, allí debe haber un enlace entre la víctima y quién tiene las motos.

“Si está denunciada la moto no le puedo ayudar. Cuál es la moto, una pulsar, una Kimco señoritera? No me diga más yo sé la consigo. Si usted hace negocio conmigo yo sé la recupero y se la pongo en este sitio, si me la ponen en la otra cuadra se la pongo allá”, dijo el enlace principal del sector.

Muchas de las personas que llegan a buscarla pegan letreros en los postes y esperan a que los llamen para que paguen el rescate que podría llegar a los $5 millones.

Según cifras oficiales, en los primeros cuatro meses de 2016 fueron hurtadas 788 motos y en lo que va de 2017, 670, lo que refleja una reducción del 16%

El consolidado total también demuestra que el año pasado se robaron 3.000 motos, 2700 mediante halado como consecuencia del descuido del propietario.

Ante esto, la Sijín de la Policía anunció que ha logrado 49 capturas en la ciudad relacionadas con este delito, además que preparan operativos en esa zona de la ciudad para contrarrestar este flagelo.