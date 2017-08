Fallo que exige pagar horas extras por disponibilidad es absurdo: empresarios

Foto referencial Colprensa

Tras el fallo de la Corte que señaló que los trabajadores deben recibir el pago de horas extras así no estén laborando pero sí disponibles, los empresarios manifestaron su descontento y señalaron que esta es una medida ” absurda” que afecta las finanzas del sector empresarial. (Lea: Trabajadores ganarán horas extras en turnos de disponibilidad: Corte Suprema)

La presidente de Acopi (gremio de las pequeñas y medianas empresas), Rosmery Quintero, aseguró que este y otros fallos que buscan proteger a los trabajadores terminan impactando negativamente a los empresarios.

“Este fallo de la Corte y otros que se están exigiendo como mecanismo de protección están impactando negativamente al sector empresarial porque significa sobrecostos para el sector”, dijo Quintero.

Según la dirigente gremial, es absurdo que se deba pagar cuando no hay una labor prestada,” el fallo está pidiendo una disponibilidad aquí no hay una labor que se esté prestando, realmente si se remunera es porque se está prestando un servicio a cambio de ello y este no es el caso”.

Para la representante de las Mipymes el sector empresarial está cada vez más asfixiado con las exigencias en materia laboral y fiscal.

“Si hacemos un análisis general cada día el sector empresarial se siente más asfixiado, por todas las exigencias en materia laboral y fiscal y no se están midiendo las condiciones de competitividad y el costo con el que nosotros nos toca competir ante otros muchos más fuertes que Colombia”, puntualizó.

Entre tanto, el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, aseguró que este fallo es “absurdo” porque atenta contra la competitividad del sector empresarial y afecta la generación de empleo formal.