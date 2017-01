Familia Samboní exige justicia en caso de Yuliana

Imagen de RCN Radio

El papá de Yuliana Samboní, Juvencio Samboní, hizo un llamado a la justicia para que todos los involucrados en el caso de su hija paguen con cárcel y penas ejemplares.

De igual forma pidió que por la magnitud del caso no se negocie la libertad de quienes participaron del secuestro, tortura, violación, muerte y posterior ocultamiento del cuerpo de la niña. (Lea aquí: 30 días sin Yuliana Samboní: ¿Qué ha pasado un mes después de su asesinato?)

En diálogo con RCN Radio Juvencio Samboní contó que hoy, al cumplirse un mes del crimen, se adelantarán actos conmemorativos en el departamento del Cauca.

Juvencio aseguró que esta tarde los familiares de Yuliana, que viven en el Cauca, realizarán una ceremonia religiosa para recordar a la niña.

En cuanto al proceso judicial que se está adelantando en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, el hombre dijo que está bien que no los dejen salir del país, pero que si son responsables de la muerta de su hija o de haber participado en algún delito con relación a este caso que paguen con cárcel.

“Está bien la justicia, pero también sería bueno que si ellos tuvieron que ver, que paguen con cárcel porque solamente es que no vayan a ningún lado, yo creo que no es una condena, porque igual pueden viajar por todos lados y eso no sería justicia”, dijo Juvencio Samboní.

Ante la posibilidad de que la familia Uribe Noguera venda algunos bienes materiales para reparar económicamente a la familia Samboní, Juvencio pidió que haya justicia en el caso de su hija y que se paguen las penas completas y los culpables no se vean beneficiados por rebajas de pena ante un buen comportamiento.

“Lo que quiero antes de todo es que él sea condenado con los 60 años que dicen y que pague esa pena completa, no que después de un tiempo digan que por buena conducta pagará menos, eso no sería justo”, explicó Juvencio Samboní.