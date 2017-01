Familiares de Víctor Maldonado denuncian presiones a jueces en caso Interbolsa

Víctor Maldonado / Foto RCN La Radio



Varios de los familiares de Víctor Maldonado Rodríguez, ex presidente de la intervenida firma comisionista Interbolsa, advirtieron en las últimas horas supuestas presiones que se estarían recibiendo jueces de la República para que no le otorguen la libertad por vencimiento de términos, en el marco del proceso que se adelanta en su contra, por su presunta responsabilidad en el ‘descalabro financiero’ de esa compañía.

A través de una carta la familia Maldonado denunció que al parecer estarían influenciando a varios funcionarios judiciales que hacen parte del proceso, para dilatar la decisión de recuperar su libertad, luego de que hayan pasado más de 648 días sin que se haya iniciado el juicio en su contra.

Dentro del documento destacan el grave estado de salud del hombre de 72 años detenido en la cárcel La Picota y la necesidad de iniciar una serie de tratamientos médicos adecuados, tras padecer cáncer y varios trastornos psicológicos.

Esta es la carta de la familia Maldonado:

CARTA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nosotros, la Familia de Víctor Maldonado Rodríguez, y su abogado ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), en defensa de sus derechos y en vista de la gravedad de los acontecimientos que indican que órganos del Estado buscarían influenciar a Jueces de la República para que no le otorguen la libertad por vencimiento de términos a la cual tiene derecho luego de mas de 648 días en prisión sin que se le juzgue, para enfrentar su juicio en libertad, declaramos:

1. Víctor Maldonado Rodríguez se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan, fue privado de su libertad y todos sus bienes y empresas incautadas y vendidas por el Estado Colombiano, resultando en el único supuesto responsable de una lista de más de 120 deudores cuyos bienes parecen haberse esfumado en las narices de las autoridades.

2. No se puede pretender forzar a los Jueces de la República a que tomen decisiones que favorezcan a unos u otros intereses, demeritando su trabajo o poniéndolos en la palestra pública. La presunción de inocencia debe prevalecer, así como el respeto a la autonomía e independencia del poder judicial. que es un aspecto fundamental de la democracia y de los derechos humanos.

3. No se puede pretender tampoco impedir que la Defensa de Víctor Maldonado pida su libertad por vencimiento de términos legales y que, de no otorgársela, se califique el hecho como una injusticia. Amenazar a los abogados del señor Víctor Maldonado con acciones legales por el ejercicio de su profesión constituye asimismo un grave intento de interferencia y muestra el grado de ensañamiento de algunas autoridades en contra del señor Maldonado.

4. A Víctor Maldonado no lo han juzgado ni lo han declarado culpable de lo que se le acusa. No ha sido vencido en juicio y ha sido privado de la libertad por un término injustificable. Por ello, tiene derecho a solicitarle a la justicia que considere dejarlo libre por vencimiento de términos legales, para abordar su defensa en libertad. Los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho, que no admite que esa medida precautoria sea utilizada como una suerte de pena anticipada o justa expedita sin juicio. Han señalado también que la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional, y durante un plazo razonable.

5. Víctor Maldonado Rodríguez, sus abogados y sus defensores han acatado todas las medidas que la ley Colombiana impone a las personas que se encuentran en proceso de ser juzgadas y privadas de su libertad.

6. Víctor Maldonado, que tiene 72 años, está padeciendo cáncer y trastornos psicológicos graves que requieren tratamiento especializado y permanente. Su permanencia en prisión pone en serio riesgo su integridad personal y su vida.

7. A través de todas las medidas legales en Colombia y de aquellas internacionales que estén a nuestro alcance, no descansaremos en su defensa, apegados al derecho y pidiendo respeto a las garantías procesales que la justicia Colombiana y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconocen a todo ser humano.

Firman

La Familia Maldonado

Ignacio J. Álvarez M.

Abogado del señor Víctor Maldonado Rodríguez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, D.C.