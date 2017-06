Farc denuncia persecución y campañas para deserción de guerrilleros

Foto AFP

Marco León Calarcá, miembro del Estado Mayor Central e integrante de la Comisión de Implementación y Verificación de las Farc, aseguró que hay una campaña de algunos sectores militares que pretenden tentar guerrilleros para que deserten de zonas veredales y acabar con el proceso de paz.

En diálogo con RCN Radio, Calarcá afirmó que el incidente en la zona veredal del Guaviare Jaime Pardo Leal fue una provocación y “una práctica común que hemos venido denunciando desde que comenzaron las zonas veredales”.

Acotó que en algunos lugares ha amainado esa provocación: “sigue la terquedad de sectores militares en querer mostrar y desarticular a las Farcy acabar el proceso, hay campañas de tentar a los guerrilleros y con beneficios que son mentiras, esas son tentaciones que ellos provocan”.

Indicó que toda la información del incidente ocurrido en la zona veredal del Guaviare la enviarán al mecanismo de monitoreo y verificación para que se pronuncie y entregue una respuesta a la opinión pública.

Subrayó que lo ocurrido ayer en el Congreso de la República, donde se armó una polémica por la presencia de los delegados de las Farc Jesús Santrich y Andrés París, invitados a un acto político de Clara López, es una actitud absurda de quienes denunciaron y rechazaron la presencia de los representantes de la guerrilla.

Confió en que ese rechazo termine en la medida que el proceso avance y se logre la normalización.

“Pero que eso de que unos camaradas que hacen parte de los diálogos vayan al Congreso y de eso hagan un escándalo, es un afán de protagonismo y una saña de persecución, en la medida que ellos no tienen un arma, están haciendo una actividad política y están representando a una organización, eso no tiene presentación”, enfatizó Calarcá.

De otro lado, el vocero de la guerrilla dijo que el plazo de 20 días para la dejación de las armas es suficiente y un compromiso de las Farc “ que si no fuera posible no lo hubiéramos hecho, no habrá prórrogas mas allá de los 20 días, ese no es el propósito, nunca hemos hecho un acuerdo para prolongar siempre hemos pensado con toda honestidad que es viable y cumplible, otra cosa son los inconvenientes que aparecen y extender los plazos es muestra de la convicción de que es necesario cumplir”.

Sobre un balance de los 6 meses luego de la firma de los acuerdos con el Gobierno, Calarcá sostuvo que en medio de todas las dificultades se ha logrado avanzar en la construcción de la paz, “hemos salvado obstáculos y vamos a pensar que no se ha todo cumplido y con las fechas atrasadas, pero con la voluntad de que la paz es la paz es la realidad posible para todos los colombianos”.

En cuanto a la implementación y los decretos expedidos por el Gobierno añadió que se va avanzando en los trámites, pero advirtió que hay que ponerlos en marcha para un beneficio tangible de la paz a todos los colombianos.