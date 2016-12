Farc rechazan visita a sus campamentos del Gobernador de Antioquia

Foto AFP

Las Farc rechazaron las denuncias del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre explotación sexual de menores y visita de prostitutas a la zona de preagrupamiento de la vereda San Francisco, en Yondó, y aseguraron que no aceptarán su visita a los campamentos en esta región.

“Las absurdas e infames declaraciones del gobernador de Antioquía sugiriendo explotación sexual infantil y prostitución son una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la construcción de la paz estable y duradera“, dijo la guerrilla en un comunicado.

Las Farc recordaron que la ONU supervisa las puntos de preagrupamiento de las Farc, por lo cual “esta nueva falsa acusación demuestra otra vez la vocación de guerra del gobernador“.

En este sentido, advirtieron que no aceptarán la visita del gobernador Pérez Gutiérrez a sus campamentos “porque solo llevan odio y rencor” y omiten hablar del “proceso de reconciliación que vive hoy la familia colombiana“.

Las Farc explicaron que el gobernador de Antioquia está confundiendo “a las familias de los guerrilleros y guerrilleras en sus acostumbradas visitas decembrinas, ahora públicas, con la ocurrencia de actividades sexuales indebidas, parece ser más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian“.

Señalaron que la comunidad de San Francisco, en la que se encuentra la zona de preagrupamiento, “tiene una norma que respetamos además de cumplir: no admiten prostitutas en su región. ¿Sabían esto el señor Gobernador de Antioquía y su Secretaria de Gobierno? Es claro que no, porque no conocen el espíritu de sus gobernados“.

Finalmente, las Farc aseguran que con estas acusaciones se busca “sabotear la paz y favorecer la guerra son una equivocación y una guachafita“.