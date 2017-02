Fasecolda ratifica que póliza para perros aún no está establecida

Foto AFP

A propósito de la nueva normativa en el Código de Policía, que exige una póliza para perros catalogados como de raza peligrosa, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, aseguró que aún no hay claridad sobre esta norma, es decir estas pólizas no se han establecido.

“Si consulta a todas las aseguradoras tampoco va a encontrar una respuesta positiva con relación a este seguro. No se encuentra porque la disposición del nuevo Código de Policía es inejecutable sin una reglamentación que precise cuál es la cobertura exactamente que hay que brindar“, dijo Botero.

El dirigente gremial explicó que el seguro de responsabilidad Civil para caninos no está reglamentado aún. Se espera la reglamentación por parte del Gobierno para poder diseñar el producto y por parte de las aseguradoras.

“No conocemos cómo es que ellos quieren que se hagan estos seguros. Esperamos que se lleve a cabo una reunión en donde se aclaren estos puntos y así podamos ajustarnos a la demanda”, puntualizó.

El dirigente gremial agregó que las pólizas que existen actualmente en el mercado no sustituyen las obligatorias, “esas pólizas no son las del Código de Policía que acaba de expedirse, esas pólizas no se pueden exigir aún porque no hay reglamentación”.

Sin embargo Socorro Cifuentes, asesora comercial de Sur Americana de Seguros sostiene que estas pólizas si existen y que incluso su compañía sacó una hace 15 días la cual está avalada por la Policía.

“En este momento Sur Americana tiene una póliza que se llama RC familiar mascota, está dentro del artículo 127, la Policía recibe esa póliza”, sostuvo en diálogo con RCN Radio.

Cabe recordar que el nuevo Código de Policía establece que los dueños de perros potencialmente peligrosos deben contar con una póliza de riesgo o de lo contrario se verán abocados a pagar una multa de $ 786.898.