Federación Internacional de Mujeres (FDIM) urge al Gobierno a implementar los acuerdos

Tras una visita a las zonas veredales para verificar la implementación de los acuerdos de paz, la Federación Democrática Internacional de Mujeres ( FDIM), hizo un llamado al Gobierno para que agilice este proceso.

“Observamos con preocupación la revisión y ratificación del Acuerdo de Paz en el Congreso de la República para crear la normativa que permita su implementación, esto ha significado un retroceso en varios temas”, señala la FDIM.

Según, Gloria Inés Ramirez, dirigente de esta organización, la desesperanza ya se empieza a sentir en las zonas afectadas por el conflicto armado ,”pues pese a que las mujeres habitantes de estas zonas manifestaron su tranquilidad porque la guerra terminó, dejaron ver su preocupación por la demora en la implementación de los acuerdos”.

Ramírez relató que una de las gobernadoras de la amazonia sostuvo que “el tiesto se nos está quebrando, para expresar que con mucho amor y mucha esperanza están esperando la presencia del Estado , ha pasado un año y no se ve ninguna evolución , allí no agua, no hay luz, ni alcantarillado, no hay servicios básicos”.

“Nos contaban con lágrimas en sus ojos que las personas se mueren por falta de atención médica , pues les queda a 4 horas el puesto de salud y allí no hay enfermera ni personal médico para brindar una atención”, señaló.

De acuerdo con la FDIM, el acceso a la educación no es menos traumático , según Ramírez en esta visita se pudo evidenciar que los jóvenes deben caminar 4 horas de para llegar a la escuela y otras 4 horas para regresar a su hogar, por lo que muchos desisten de estudiar, igualmente reveló que el embarazo adolescente en estos lugares está disparado.

“La gente se queja de la lentitud con la que esta operando el Estado de la falta de actitud de los funcionarios delegados, la recomendación que nosotros estamos dando es ponerle más dinamismo y energía a la implementación de estos acuerdos, porque lo peor que puede pasar es que la gente pierda la perspectiva”, añadió.

Otra de las preocupaciones de esta organización es el asesinato de los líderes sociales, según Ramirez en las regiones que visitaron (Antioquia, Caquetá , Chocó y Guaviare ) ya han sido asesinados 182 lideres y lideresas , de los cuales 28 eran ex combatientes de las Farc y 59 mujeres .

“Los ex combatientes están muy preocupados porque eso significa que están en un estado de vulnerabilidad muy alto, aunque son consientes que en los estudios que hay sobe conflicto siempre se generan este tipo de actos, aunque están pidiendo que la paz no signifique la pérdida de la libertad”, puntulizó.

La próxima semana esta Misión Internacional le presentará al Gobierno una propuesta de 12 puntos , entre ellos , el acceso a la tierra, ” sin la tierra no es posible avanzar”, la seguridad, ” es necesario repensar la manera como se está llevando el proceso de seguridad” y la pegadogía y oportuna socialización.