FF.MM. garantizarán seguridad en zonas veredales en el cumpleaños número 53 de las Farc

El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que según los acuerdos de paz no podría darse la supuesta invitación de las Farc a civiles para celebrar el cumpleaños número 53 en las zonas veredales,

“Hay unos acuerdos que están estipulados que tienen que cumplirse. En ese sentido el Gobierno Nacional garantizará las seguridad para las zonas y además de la población civil, se seguirá cumpliendo lo que está pactado en el acuerdo”, aseguró Rodríguez.

Por su parte el alcalde de San Vicente del Caguán, en Caquetá, Humberto Sánchez, indicó que no permitirán desórdenes tras estas celebraciones en la zona que comprende su región.

“Ellos pueden celebrar de manera sobria, pero no podemos permitir que mientras ellos no dejen las armas y no tengan voluntad de paz, sigan entrando civiles a zonas veredales”, agregó el general.

Este sería el último año en el que las Farc celebran un aniversario con armas, ya que se espera que en los próximos días culmine el desarme definitivo.