Fiscal General y exmagistrado Bustos negaron haber favorecido nombramiento de exfiscal Moreno

Luis Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción // Foto: Colprensa

RCN Radio tuvo acceso a apartes del cara a cara que se vivió el pasado 8 de noviembre en la Comisión de Acusaciones entre el exmagistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Rama Judicial.

En su intervención, el presidente del alto tribunal negó tajantemente haber intercedido para la llegada de Luis Gustavo Moreno al cargo de jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General.

Bustos: Sírvase decirle a esta Comisión quién lo recomendó a usted para el cargo de fiscal anticorrupción en la Fiscalía General de la Nación.

Moreno: Doctor Leónidas usted y yo sabemos quién lo hizo y con qué propósito, pero debo decirle que esto no es objeto de esta diligencia. Usted sabe quién me postuló. Eso no guarda relevancia con el hecho de corrupción del señor (senador Álvaro) Ashton, tampoco guarda relevancia con el dinero que yo le entregue a usted (Leonidas Bustos) en su departamento y con el BMW que yo le compré.

Inmediatamente después hay un enfrentamiento entre Bustos y Moreno debido a que el exmagistrado consideró pertinente para su defensa que Moreno especifique el nombre de la persona que lo postuló en el ente investigador, sin embargo el presidente de la audiencia, Fabio Arroyabe le ordenó a Moreno no contestar la pregunta.

Ante dichas negativas para conocer en la audiencia concretamente quién postuló a Moreno en la Fiscalía, Bustos presentó a la Comisión como prueba a su favor una entrevista concedida el pasado 7 de noviembre por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Según Bustos, Petro denuncia que el “cartel de la toga” es un complot contra la Corte Suprema de Justicia planeado por el candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.

“En declaración rendida por el ex alcalde de Bogotá Luis Gustavo Petro dijo que usted (Moreno) había sido designado en la Fiscalía General de la Nación por recomendación que le hizo Germán Vargas Lleras. En su entrevista señaló de que este era un complot que se había formulado contra la Rama Judicial, particularmente contra la Corte Suprema de Justicia por mandato de Germán Vargas Lleras porque querían ocultar otras cosas”.

La respuesta del Fiscal General

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez también respondió la pregunta sobre la persona que estuvo detrás del nombramiento de Gustavo Moreno en la Fiscalía. El jefe del ente investigador negó que el exmagistrado Bustos le hubiera recomendado a alguien y dijo que desconocía la forma cómo llegó Moreno al ente acusador.

“Nunca he recibido una sugerencia del doctor Bustos para el ascenso de funcionario alguno en la Fiscalía. Por lo demás debo anotar que he mantenido una estricta política de ascensos (…) se produjo con arreglo a las disposiciones (…) y resoluciones expedidas por el despacho del Fiscal General”.

RCN Radio también conoció que Moreno firmó un contrato de asesorías con la Fiscalía en el 2015, es decir cuando el Eduardo Montealegre estaba al mando de la entidad con un sueldo de 139 millones de pesos, luego fue ascendido como fiscal anticorrupción en el 2016 por Néstor Humberto Martínez.