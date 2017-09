Fiscal general expresó preocupación por demoras en la JEP

Néstor Humberto Martínez / AFP

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió celeridad en el trámite de la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz en el Congreso de la República.

Según Martínez, como la iniciativa va a paso de tortuga en el Senado y la Cámara de Representantes, va a ser muy difícil que pueda entrar en vigencia antes de terminar el año.

“Le he dicho al presidente que me preocupan enormemente los tiempos para poner en vigencia la jurisdicción especial de paz, yo creo que debemos hacer causa común en beneficio de la expedición de la normatividad”, manifestó Martínez.

“Al paso que vamos esta ley no habrá salido antes de diciembre y como tiene control de constitucionalidad previo, no se puede convertir en ley sin la revisión de Corte, lo que quiere decir que antes de abril o mayo del año entrante no podrá sancionarse”, añadió.

También se mostró preocupado porque el proyecto de la JEP establece un plazo de tres años para la presentación de los informes sobre los procesados, lo cual retrasa aún más las investigaciones que allí se hagan.

“Hay que reducir esos términos, tres años para presentar los informes es prolongar innecesariamente este sistema de la justicia transicional sin que empiece; y los colombianos no quieren que haya impunidad y mucha gente querrá que haya justicia en momentos en que comienza todo el proceso de participación en política”, añadió.

El fiscal general dijo que se debe hacer fuerza para que el modelo de justicia funcione y otorgue seguridad jurídica para los guerrilleros, los agentes del Estado y los civiles vinculados al conflicto armado.