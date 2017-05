Fiscal reclama resultados sobre entrega de inventario de bienes ilícitos de las Farc

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reclamó para que se cumpla con la entrega del inventario de los bienes y dineros ilícitos de las Farc con el fin de evitar que recursos producto de las actividades de la guerrilla pueden terminar enlodando la política colombiana.

“Así como no pueden haber dineros de la corrupción en la política del establecimiento tradicional, no puede haber dineros del secuestro, de la extorsión, del chantaje y el narcotráfico. La democracia colombiana no lo tolera, no lo permite y las autoridades no lo podemos aceptar”, dijo el fiscal.

Asimismo, sostuvo que este inventario detallado de los activos ilícitos de las Farc tendrá que ser entregado el día D +180 que se cumple a finales de este mes.

“Y este es un tema pendiente del proceso que a partir de esta semana la Fiscalía empieza a reclamar con resultados efectivos si queremos que haya una democracia cada vez más limpia más perfecta y más representativa donde los dineros sucios de todos los pelambres no afecten la democracia en Colombia.