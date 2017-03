Fiscalía abre investigación por captura de 14 líderes sociales acusados de apoyar al ELN

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que ha solicitado al director Nacional de Fiscalías un informe detallado sobre la captura de 14 líderes sociales acusados de apoyar redes del ELN.

Tras una reunión que sostuvo con el consejo gremial, Martínez dijo que “como fiscal me he comunicado con el director Nacional de Fiscalías y he pedido un informe muy detallado sobre esas capturas”.

El fiscal reveló que envío a un equipo a identificar cuáles fueron las evidencias y razones que conllevaron a la captura de estas personas.

“He mandado a un equipo de la Fiscalía a identificar cuáles fueron las razones y evidencias que conllevaron al fiscal en su autonomía a tomar esa decisión”, señaló.

Martínez agregó que espera tener pronto los resultados de estas investigaciones para esclarecer a qué se debieron las capturas.

Cabe recordar que desde algunas organizaciones sociales se ha catalogado estas capturas como una “ofensiva judicial” para afectar el campesinado organizado y castigar a líderes y lideresas “por pensar diferente”.

Dentro de los capturados se encuentran algunos notables líderes sociales de las regiones.