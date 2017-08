Foto (Colprensa-Fernanda Torres).

La Fiscalía General advierte que los 12 agentes de la policía procesados por el crimen de Francisco Javier Ocampo Cepeda, primo del senador Iván Cepeda, ocultaron información y manipularon elementos en la escena del crimen para desviar las investigaciones. Así lo manifestó Aurelio Bernal, fiscal 124 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General en Cali. (Lea también: Policías investigados por crimen del primo del senador Iván Cepeda no aceptaron cargos)

“Se ocultó por la Policía los documentos de identidad del profesor Francisco Javier Ocampo, para que de esta manera no se conocieran sus nombres, su profesión de docente que tenía en varios colegios en Cali. Se impidió el registro de sus nombres en el hospital Carlos Carmona, allí quedó registrado como NN lo que dificultó por parte de los familiares su búsqueda como finalmente ocurrió”.

Otro de los aspectos en los cuales la Fiscalía centró la petición de la medida de aseguramiento fue en el hecho de las demoras por parte de Medicina Legal para entregar el cuerpo del profesor Ocampo a sus familiares, al no lograrse su identificación ni en el hospital, ni tampoco permitirse a los familiares el reconocimiento en la sede del Instituto.

“Su esposa lo buscó en Medicina Legal, pero allí también quedó registrado como No Identificado por la pérdida de sus documentos, un día después del homicidio el cuerpo fue identificado en Medicina Legal pero a la esposa del profesor no le fue permitido identificarlo al indicársele por parte del Instituto que ya no había atención al público por lo cual el cadáver fue entregado a la funeraria al día siguiente y solo hasta cuando fue puesto en la sala de velación sus familiares pudieron verlo”.

Además de estas anomalías, los familiares del profesor señalaron que elementos personales de Francisco Javier Ocampo se perdieron siendo que no los descuidaba en medio de la cotidianidad.

“Se desaparecieron de la escena varios elementos de propiedad del profesor. El teléfono celular que nunca dejaba, desapareció su billetera con las fotos familiares en ella, así como una pequeña suma de dinero que llevaba consigo, también desaparecieron los carnets de las instituciones donde la víctima laboraba, las gafas que el profesor usaba de manera permanente a raíz de sus problemas de visión, junto con una maleta que portaba el día que fue baleado”.

Francisco Javier Ocampo murió como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas criminales y la Policía en la madrugada del 4 de agosto de 2013 en el barrio Brisas de Limonar de Cali, al parecer y según datos de la Fiscalía, habría sido confundido con un presunto delincuente que era perseguido en ese sector por una patrulla motorizada de la Policía.