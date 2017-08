Fiscalía archivó investigación contra esposa de exmagistrado Pretelt

Foto: Archivo Colprensa

La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema decidió archivar la investigación que adelantaba contra Martha Ligia Patrón, esposa del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, por cargos de desplazamiento forzado.

Según la Fiscalía, no se encontraron méritos para seguir con la investigación contra Patrón por supuestamente haber adquirido unas tierras en Antioquia despojando a sus dueños.

Así lo confirmó Carlos Arturo Gómez, abogado de la esposa del exmagistrado Pretelt, quien indicó que se trató de un abuso de poder de la administración del ex fiscal general Luis Eduardo Montealegre.

Este proceso se relacionaba con la adquisición de la finca Alto Bonito, de 53 hectáreas, ubicada en la vereda Puya Arriba, del corregimiento San José de Mulatos, de Turbo (Antioquia).

“Se archiva argumentando que ella no ha sido autora de ningún delito relacionado con desplazamiento forzado, ni despojo de tierras, lo cual era absolutamente claro, porque no me imagino a una señora que toda la vida ha vivido en Bogotá con un fusil en la mano y un machete matando y sacando gente de sus tierras”, dijo el abogado Gómez Pavajeau.

En su momento, la denuncia ante la Fiscalía señalaba que esas tierras eran de propiedad de un señor llamado Manuel Gregorio Hernández Soto, quien supuestamente habría sido forzado por paramilitares a desocupar el predio donde residía, pero murió esperando recuperarlas.