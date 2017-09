Fiscalía asumiría el caso de Luis Alfredo Ramos por el cartel de la toga

Luis Alfredo Ramos se presentó en la Corte Suprema de Justicia. (Colprensa - Diego Pineda)

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos aclaró que la Corte Suprema de Justicia no lo está investigando por el escándalo del cartel de la toga, la razón: los hechos materia de investigación ocurrieron cuando él no tenía fuero constitucional, es decir no era senador, ni gobernador. (Lea acá: Nueva etapa de declaraciones por escándalo del cartel de la toga)

Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de Justicia lo escuchó en versión libre. Ramos confirmó que contrató al exfiscal Luis Gustavo Moreno como abogado en el proceso que cursa por parapolitica y le pagó 200 millones de pesos por sus honorarios.

Dijo que durante su proceso el entonces magistrado Leonidas Bustos, siendo miembro de la sala penal, firmó la detención en su contra y suscribió la resolución de acusación, incluso negó una solicitud de libertad que hizo la Procuraduria.

Cuando Bustos salió de la Corte, la sala plena revocó la medida de aseguramiento en su contra por falta de pruebas. “Desde el 7 de marzo, terminó mi proceso con la solicitud de absolución, tanto de mi defensa como de la Procuraduria, por no existir prueba alguna en mi contra”.