Foto Colprensa

La Fiscalía General le dio la última oportunidad a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody para que comparezcan en interrogatorio por caso Odebrecht.

Según anunció la Fiscalía, tendrían que rendir interrogatorio el próximo 15 de septiembre dentro de la investigación que se sigue por su eventual interés en la celebración del otrosí del contrato de la Ruta del Sol II, de la vía Ocaña – Gamarra. (Lea aquí: Exministras Parody y Álvarez rindieron versión libre ante Procuraduría por caso Odebrecht)

La Fiscalía advirtió que de no atender este ultimátum los investigadores procederán a definir si formulan o no imputación de cargos contra las exministras, pese a no ser escuchadas.

Este mismo interrogatorio estaba programado para el 18 de agosto, pero fue aplazado por solicitud de las exministras quienes argumentaron la imposibilidad de comparecer por no encontrarse en Colombia y el 28 de agosto pasado tampoco asistieron a la diligencia y ni siquiera se excusaron dejando plantada a la Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte, que coordina las investigaciones sobre el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía también les insistió a las exministras que deben responder en esta diligencia de interrogatorio de manera presencial y no por videoconferencia. (Lea también: Exministras Álvarez y Parody no asistieron a interrogatorio ante Fiscalía por caso Odebrecht)

La exministra Cecilia Alvarez ya rindió una entrevista en este caso ante los fiscales de conocimiento, por espacio de más de tres horas, en febrero pasado.

Esta investigación se relaciona con una resolución emitida por la entonces exministra de Transporte, en la cual a través de un otrosí, se permitió la ampliación de un tramo de la Ruta del Sol II para incorporar dos peajes en la vía Ocaña-Gamarra.

En este caso se cuestiona que supuestamente sobre estos peajes tendría interés la familia de la también ex ministra Gina Parody.