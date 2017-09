Fiscalía evalúa fórmula para convertir al exfiscal Moreno en testigo estrella

Luis Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción // Foto: Colprensa



Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación estudian el mecanismo legal que sería procedente con el fin de concretar un acuerdo de colaboración con el ex fiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, dentro de la investigación por el escándalo del llamado ‘Cartel de la toga’.

RCN Radio conoció que entre las figuras legales que evalúa la Fiscalía aparece la posibilidad de conceder un principio de oportunidad parcial a Moreno Rivera para que se convierta en testigo estrella de la justicia en los más recientes escándalos de corrupción judicial.

En relación con este tipo de negociaciones la administración del fiscal general Néstor Humberto Martínez ha sido clara en señalar que la justicia por colaboración contempla unos postulados muy enfáticos para este tipo de acuerdos, como es el reconocimiento de los delitos cometidos y una indemnización consecuente al daño causado con el objetivo de que no se conviertan en sinónimo de impunidad.

No obstante, la Fiscalía no descarta la posibilidad de un preacuerdo, a través del cual el ex fiscal reconocería su responsabilidad en los delitos relacionados con su participación en el ‘Cartel de la toga’ que involucra a magistrado de la Corte Suprema de Justicia como Gustavo Malo, a exmagistrados como Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, diferentes congresistas como Musa Besaile y otros aforados constitucionales y reconocidos abogados como Camilo Tarquino.

La Fiscalía también precisó que la eventual colaboración de Luis Gustavo Moreno se limitaría a actuaciones adelantadas como abogado litigante y no en su calidad de exfiscal jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción y por lo tanto, los procesos que actualmente se le siguen y su extradición hacia Estados Unidos, continuarán su trámite normal.

Aunque Luis Gustavo Moreno permanece actualmente detenido en el búnker de la Fiscalía, como parte de esta negociación también se espera que se defina la petición de la Corte Suprema de Justicia de trasladar al exfiscal a una guarnición militar en Bogotá para garantizara su seguridad y colaboración eficaz.