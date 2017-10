Foto referencial Ingimage

Ante un juez de Bogotá la Fiscalía imputa cargos a los cinco cirujanos señalados de realizar cirugías plásticas con títulos profesionales, al parecer, obtenidos de forma irregular.

Se trata de Oscar Javier Sandoval Estupiñán, Francisco José Sales Puccini, Carlos Sales Puccini, Jorge Nempeque Domínguez, Ronald Ricardo Ramos Daza y Juan Pablo Robles Álvarez.

Los señalados son investigados por adelantar cirugías plásticas en Colombia con títulos profesionales que, según la Fiscalía, fueron convalidados de manera irregular.

La diligencia de imputación de cargos se lleva a cabo bajo los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

En ese sentido, Francisco Sales Puccini explicó que sus títulos profesionales en cirugía y con los cuales ejerce su labor como médico, “fueron convalidados de manera legal y cuentan con todos los requerimientos establecidos bajo la ley colombiana”.

“Yo hice especialidad en la Escuela Colombiana de Cirugía por cuatro años con las diferentes rotaciones en todos los hospitales, un Estado de Perfeccionamiento en la Universidad de Chile, Especialidad en Medicina Estética de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Cuando a mí me piden mis papeles, me convalidan mis especializaciones, homologadas, yo hasta ahí he hecho lo que dijo la Universidad”, agregó Puccini.

En audiencia pública la Fiscalía explica las razones por las que solicita la diligencia judicial contra los médicos, de quienes se habla que tendrían denuncias por parte de mujeres que señalan afectación en su salud por supuestos malos procedimientos quirúrgicos.

Además se investiga la presunta aprobación irregular de títulos presentados por los médicos, expedidos por universidades en Brasil.