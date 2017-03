Fiscalía investiga posibles irregularidades en obra del deprimido de la Calle 94

Deprimido de la Calle 94 / Foto RCN Radio

La Fiscalía General avanza en una investigación por presuntas irregularidades en las obras del deprimido de la Calle 94 debido a los múltiples retrasos en esa construcción en el norte de Bogotá.

Los fiscales a cargo del proceso investigan en relación con esta obra, que registró un retraso de diez años, debido a una posible falta de planeación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU y millonarios sobrecostos.

Las demoras en esta obra partieron en 2009, durante la administración de Samuel Moreno, cuando fue adjudicada al consorcio Conexión.

Según las investigaciones la participación mayoritaria en este caso le correspondió al contratista Julio Gómez, uno de los principales implicados en el escándalo del carrusel de la contratación.

Fuentes judiciales señalaron que aunque aún no se han establecido evidencias sobre sobornos u otras actuaciones irregulares en este momento la Fiscalía tiene en la mira a por lo menos ocho ex funcionarios del IDU y varios ex contratistas por estos hechos donde se calculan en más de cien mil millones de pesos los sobrecostos.