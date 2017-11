Fiscalía llama a juicio ex directivos del Banco Agrario por crédito a Navelena en caso Odebrecht

Ante el juez 47 de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía presentó escrito de acusación, y llamó a juicio al ex gerente de banca empresarial del Banco Agrario, Alejandro Jiménez, a la ex vicepresidente comercial, Mónica Santamaria, al ex vicepresidente jurídico, Hernando Gómez, al ex gerente de asesoría jurídica de negocios, Juan Carlos Orjuela, a Marcela Ferrán, ex vicepresidenta de crédito y cartera, y a Ileana Martínez, ex analista financiera del Banco Agrario.

Investigados bajo el delito de administración desleal de recursos, por las presuntas irregularidades del crédito otorgado a Navelena por 120 mil millones de pesos para recuperar la navegabilidad por el río Magdalena en el año 2015, empresa que fue considerada como socio de Odebrecht en Colombia. (Lea también: Trasladan de la Picota al excontratista Federico Gaviria, investigado por caso Odebrecht)

Al respecto la Fiscalía considera que al parecer el procedimiento de otorgamiento del crédito, se habría realizado por parte de los empleados del banco Agrario de manera irregular luego de aprobar el desembolso de los recursos, y que se estima en un detrimento patrimonial cercano a los 70 mil millones de pesos.

Las personas investigadas se encuentran en la libertad en razón a que les fue imputado un solo delito, además la Fiscalía pretende que los procesados colaboren con la justicia en desarrollo de las investigaciones.